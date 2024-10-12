Тимощук о 'Радио Чемпион': делать обзор нескольких матчей Лиги чемпионов в прямом радиоэтере одновременно – феноменально!

Новая спортивная радиостанция "Радио Чемпион", начавшая вещание 9 сентября, запустила программу "Ефутбол". В этом проекте профессиональные комментаторы вживую осматривают сразу четыре матча Лиги чемпионов, которые проходят одновременно. "Радио Чемпион" стало первой и сейчас единственной радиостанцией, позволяющей украинским болельщикам следить за обзорами матчей Лиги чемпионов в прямом эфире.

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"В тот момент, когда, например, в Лиге чемпионов или Лиге Европы, кроме поединков с участием украинских команд, одновременно проходят четыре или даже больше матчей, наш слушатель вживую в прямом эфире получает обзор всех основных моментов каждой из игр в сопровождении профессиональных спортивных комментаторов. , которые включились в состав ведущих "Радио Чемпион", – отмечает Максим Мишурский, программный директор радиостанции.

Ведущий программы "Ефутбол" Александр Тингаев приглашает в студию известных персон, неравнодушных к спорту. Среди гостей уже успели побывать: популярный телеведущий Андрей Бедняков, профессиональный спортивный комментатор Роман Тимощук, а также ведущий утренний "Радио Чемпион" Андрей Ткачев. Некоторые из них поделились своими впечатлениями от нового формата.

"Делать вживую обзор нескольких футбольных матчей одновременно в прямом радиоэтере – феноменально! Я еще такого не видел! Но уже слышал на первом спортивном. Такой формат будет очень актуален для тех, кто в пути и не имеет возможности посмотреть тот или иной матч. Это не отвлекает от дороги. Ну и, конечно, если будут отключения электроэнергии, это едва ли не единственный вариант узнать, что происходит в матче на данный момент", – рассказывает известный спортивный комментатор Роман Тимощук.

Еще один гость программы, ведущий "Радио Чемпион" Андрей Ткачев, обращает внимание на расширение возможностей, которые дает проект "Ефутбол" для украинских болельщиков.

"Скажу, что для меня как для футбольного болельщика такой проект очень необходим, ведь, к сожалению, в украинском медиапространстве сейчас забывают о спорте. Такой формат позволяет не только концентрироваться на одной игре, которая происходит, но и на многих других – это позволяет быть в курсе большого количества игр, даже не включая телевизор".

"Радио Чемпион" планирует и дальше развивать спортивную речь, предлагая слушателям разнообразные проекты. По словам музыкального продюсера радиостанции Максима Мишурского, в будущем формат обзора спортивных матчей в прямом эфире может расшириться и на другие турниры.

"Мы, скорее всего, сделаем ставку на те матчи, в которых участвуют украинцы. Например, Мудрик в "Челси", Забарный в "Борнмуте", Зинченко в "Арсенале", Цыганков в "Жироне", Довбык в "Роме" и т.д. Как видите, представителей Украины немало в топовых европейских чемпионатах, поэтому мы, конечно, будем следить за всеми ими в эфире "Радио Чемпион" вместе", – отмечает Мишурский.