Знаменитая российская теннисистка поблагодарила Путина и получила "карму" от польских пограничников

Польские пограничники не пустили бывшую вторую ракетку мира Веру Звонареву в страну для участия в турнире Poland Open, который запланирован с 23 по 30 июля в Варшаве. 38-летняя призерка Олимпийских игр 2008 года в Пекине была в списке участниц, однако дальше аэропорта ее не пустили.

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"Пограничники не допустили въезд в Польшу российской теннисистки Веры Звонаревой по визе, выданной Францией. Спортсменка прилетела в нашу столицу рейсом из Белграда", - говорится на сайте Министестрва иностранных дел Польши.

После длительного ожидания в транзитной зоне варшавского аэропорта имени Шопена и Звонарева вылетела назад в Подгорицу.

"Польша последовательно выступает против режимов Путина и Лукашенко, отказывая во въезде в нашу страну людям, которые поддерживают действия России и Беларуси", - отмечается на сайте МИД Польши.

Отметим, что в 2014 году во время оккупации Крыма Звонарева поблагодарила Путина в соцсетях за "обращение ко всем народам и публичное объяснение позиции по данному вопросу".

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