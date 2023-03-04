Вторая ракетка Украины играет в паре с россиянином: нельзя осуждать русских и отбирать у них мечту

Вторая ракетка Украины в парном разряде Олег Приходько заявил, что нельзя отстранять всех российских спортсменов лишь из-за их паспорта. Также 25 летний уроженец Павлограда (Днепропетровская область) не видит ничего плохого в дружбе с представителями Российской Федерации.

Видео дня

Приходько в апреле-мае прошлого года играл в дуете россиянином Яном Бондаревским. На турнире в Испании теннисисты стали победителями.

"Сыграл пару с россиянином, потому что он является моим другом. И я играл пару именно со своим другом - для меня национальность не имеет значения. На мой взгляд, человека нужно судить за его поступки, а не по его национальности", - цитирует Приходько BTU.

Также Олег раскритиковал действия Федерации тенниса Украины (ФТУ), где якобы "применяется опыт диссидентов в советское время, когда людей осуждали за разногласие с общественными взглядами".

"У меня много друзей из России и Беларуси, также моя девушка из России. Все они всячески мне помогают и всегда высказываются против войны. Поэтому я не считаю, что совершил какой-то страшный поступок", - отметил спортсмен.

Приходько признался, что проигнорировал рекомендации ФТУ не играть с Бондаревским.

"Да, такие рекомендации поступали, но так как я имею собственные взгляды, то сделал так, как считал нужным, слепо соблюдать политику партии я не стал. Вообще я считаю, что такое осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт. Таким образом спортсмены начинают устраивать войну на корте и за его пределами, превращаясь в инструменты войны и забывая основной принцип спорта", – сказал Приходько.

Приходько считает, что атлетов из РФ и РБ нельзя лишать возможности соревноваться.

"Я понимаю, что для всех ребят это мечта, к которой они шли всю жизнь. Я считаю, что спорт должен объединять людей. В древности, когда проходили Олимпиады, то все войны останавливались, а сейчас это часть войны. Считаю, что спортсменам нужно давать шанс реализоваться. У большинства это единственная Олимпиада в жизни. Просто я ставлю себя на их место, и не хотелось бы, чтобы меня отстранили от самого важного события в моей жизни, к которому я шел всю жизнь", – подытожил наш теннисист.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!