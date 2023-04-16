В войне с российскими оккупантами погиб украинский специалист, готовивший корт для сборной Украины по теннису
Во время выполнения боевых задач на Востоке Украины погиб бывший сотрудник Федерации тенниса Украины (ФТУ) и многих теннисных клубов города Киева и области – Денис Завгородний. Как сообщает ФТУ, его руками были построены десятки теннисных кортов по всей стране.
Именно он готовил игровой корт на матче женской сборной Украины по теннису против Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг в черноморском "Элит Теннис Клаб".
"Теннисное сообщество шокировано этим печальным известием и выражает свои соболезнования друзьям и родным Героя, что положил свою жизнь за будущее свободной Украины. Пусть земля будет тебе пухом, Денис…" – говорится в некрологе в Facebook ФТУ.
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