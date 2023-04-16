В войне с российскими оккупантами погиб украинский специалист, готовивший корт для сборной Украины по теннису

Во время выполнения боевых задач на Востоке Украины погиб бывший сотрудник Федерации тенниса Украины (ФТУ) и многих теннисных клубов города Киева и области – Денис Завгородний. Как сообщает ФТУ, его руками были построены десятки теннисных кортов по всей стране.

Видео дня

Именно он готовил игровой корт на матче женской сборной Украины по теннису против Японии в рамках Кубка Билли Джин Кинг в черноморском "Элит Теннис Клаб".

"Теннисное сообщество шокировано этим печальным известием и выражает свои соболезнования друзьям и родным Героя, что положил свою жизнь за будущее свободной Украины. Пусть земля будет тебе пухом, Денис…" – говорится в некрологе в Facebook ФТУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!