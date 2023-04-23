В семье легендарного Рафаэля Надаля случилась смертельная трагедия

Тесть легендарного испанского теннисиста Рафаэля Надаля Микель Перельо скончался после продолжительной болезни сообщает ultimahora.es. Отцу Марии Франциски Перельо, на которой женат спортсмен, было 63 года.

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На траурную церемонию 24-летняя Мария прибыла в сопровождении своей матери. Вместе они вошли в собор в Манакоре, чтобы попрощаться с Микелем в последний раз.

На протяжении всей своей жизни, особенно с тех пор, как его дочь начала встречаться с Рафой в 2005 году, Перельо, работавший в строительном бизнесе, предпочитал оставаться в тени. Рафаэль и Хиска поженились в 2019 году на Майорке. В октябре прошлого года у пары родился сын, однако потом жизнь теннисиста накрыла полоса травм.

Мышечные повреждения и боли в суставах всегда были постоянным явлением в спортивной карьере Рафаэля, но последнее время травмы не позволяют теннисисту выступать на крупных турнирах.

Испанец уже пропустил Монте-Карло, а недавно объявил, что его не будет на турнире в Мадриде. Также под вопросом его участие на Roland Garros (28 мая). Этот турнир в шутку называют Надаль Гаррос, так как Рафа выигрывал его 14 раз.

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