Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

Известная украинская теннисистка Катарина Завацкая рассталась со своим российским женихом. О том, что она и Ален Авидзба больше не вместе, спортсменка из Луцка сообщила после выхода сборной в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.

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В субботу Катарина отыграла в парном матче против Швейцарии и одержала победу в тандеме с Надеждой Киченок. А на следующий день неожиданно для многих рассказала об изменении своего статуса.

"Очень сильно тебя любила. Спасибо тебе за все. Наша сказка подошла к концу", – написала 25-летняя теннисистка в Instagram после почти восьми лет отношений с Аленом.

Катарина познакомилась с будущим женихом в 2012 году в популярной французской теннисной академии All Inn, расположенной у города Ницца. В первый раз на корты Лазурного берега они вышли еще детьми. А в 2017 году спортсмены стали встречаться. Правда, официально они объявили о своих отношениях всего три года спустя.

А дальше для пары начались испытания войной, ведь по месту рождения влюбленные оказались по разные стороны баррикад. Ведь Завацкая родилась в Луцке, а свои первые шаги в теннисе сделала в Ровно – в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. И постепенно досталась сборной Украины, имея за плечами девять титулов уровня ITF и 103 строчку в мировом рейтинге в феврале 2020 года.

Что касается Алена, он родился в Сочи 24 февраля 2000 года. Его теннисная карьера стартовала с победы в юниорском турнире Christmas Cup и бронзовой награды командного чемпионата мира. На взрослом уровне Ален выигрывал ITF Futures в Тулузе, а в 2021 году получил свой единственный титул на уровне ITF.

В основной сетке ATP россиянин дебютировал в 2019 году на Кубке Кремля, но дошел только до второго круга, где уступил сербу Николаю Миловичу. Наилучшим же результатом Авидзбы в рейтинге ATP в одиночном разряде стало 380 место. Однако после октября 2021 года уроженец Сочи не участвовал в турнирах из-за проблем со здоровьем. И впоследствии стал тренером.

В 2022 году Авидзба долго молчал о вторжении РФ на территорию Украины, но в мае того года опубликовал пост с призывом к миру. А в декабре 2023-го стало известно, что, несмотря на войну между их странами, влюбленные обручились на тропическом острове.

"Я бы не сказала, что я приходила к этому решению. Я просто приняла его предложение. Мы уже встречаемся 6,5 лет, поэтому для меня это нормально. Если люди думают, что я переживаю из-за того, что все таблоиды облетела новость, что я обручена не с украинцем, то это не так", – рассказывала Завацкая в разговоре с "Інформатором".

"Возможно, раньше я об этом задумывалась, но я выхожу замуж за человека, которого люблю. А не за национальность, не за паспорт или еще что-то. Для меня здесь не существует ничего другого, кроме любви. И как социум на это реагирует, меня не касается. Я делаю то, что считаю нужным для себя", – добавила спортсменка.

Также Завацкая отмечала, что не считает Алена россиянином. Мол, его корни из Абхазии, которую, по сути, оккупировала РФ. И дома они говорят о войне, которая идет в Украине.

"Конечно, мы часто обсуждаем эту ситуацию. Он так же, как и я, переживает эти трудные времена. Беспокоится, как моя семья, как я. Он общается и с моими родителями, и с бабушкой, у нас нет проблем. делал, я бы не приняла предложение", – отметила Катарина.

"Конечно, мы говорим об этом, ведь не можем закрывать глаза на реальность сегодняшнего дня. Ален – из Абхазии. Многие говорят: "Русский". Но он не россиянин, он из Абхазии, это маленькая и одновременно большая деталь, о которой почему-то забывают", – подчеркивала Завацкая.

Пара продолжала жить на Лазурном. Казалось, скоро состоится и свадьба, но через полтора года после предложения Катарина сообщила о разрыве отношений с россиянином.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украинская теннисистка снялась с матча против россиянки, отказавшись играть на турнире в Будапеште.

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