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Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

Елена Павлова
Теннис
5 минут
1,2 т.
Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

Известная украинская теннисистка Катарина Завацкая рассталась со своим российским женихом. О том, что она и Ален Авидзба больше не вместе, спортсменка из Луцка сообщила после выхода сборной в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг.

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В субботу Катарина отыграла в парном матче против Швейцарии и одержала победу в тандеме с Надеждой Киченок. А на следующий день неожиданно для многих рассказала об изменении своего статуса.

Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

"Очень сильно тебя любила. Спасибо тебе за все. Наша сказка подошла к концу", – написала 25-летняя теннисистка в Instagram после почти восьми лет отношений с Аленом.

Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

Катарина познакомилась с будущим женихом в 2012 году в популярной французской теннисной академии All Inn, расположенной у города Ницца. В первый раз на корты Лазурного берега они вышли еще детьми. А в 2017 году спортсмены стали встречаться. Правда, официально они объявили о своих отношениях всего три года спустя.

Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила
Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

А дальше для пары начались испытания войной, ведь по месту рождения влюбленные оказались по разные стороны баррикад. Ведь Завацкая родилась в Луцке, а свои первые шаги в теннисе сделала в Ровно – в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва. И постепенно досталась сборной Украины, имея за плечами девять титулов уровня ITF и 103 строчку в мировом рейтинге в феврале 2020 года.

Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила
Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

Что касается Алена, он родился в Сочи 24 февраля 2000 года. Его теннисная карьера стартовала с победы в юниорском турнире Christmas Cup и бронзовой награды командного чемпионата мира. На взрослом уровне Ален выигрывал ITF Futures в Тулузе, а в 2021 году получил свой единственный титул на уровне ITF.

В основной сетке ATP россиянин дебютировал в 2019 году на Кубке Кремля, но дошел только до второго круга, где уступил сербу Николаю Миловичу. Наилучшим же результатом Авидзбы в рейтинге ATP в одиночном разряде стало 380 место. Однако после октября 2021 года уроженец Сочи не участвовал в турнирах из-за проблем со здоровьем. И впоследствии стал тренером.

Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила
Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

В 2022 году Авидзба долго молчал о вторжении РФ на территорию Украины, но в мае того года опубликовал пост с призывом к миру. А в декабре 2023-го стало известно, что, несмотря на войну между их странами, влюбленные обручились на тропическом острове.

Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила
Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

"Я бы не сказала, что я приходила к этому решению. Я просто приняла его предложение. Мы уже встречаемся 6,5 лет, поэтому для меня это нормально. Если люди думают, что я переживаю из-за того, что все таблоиды облетела новость, что я обручена не с украинцем, то это не так", – рассказывала Завацкая в разговоре с "Інформатором".

"Возможно, раньше я об этом задумывалась, но я выхожу замуж за человека, которого люблю. А не за национальность, не за паспорт или еще что-то. Для меня здесь не существует ничего другого, кроме любви. И как социум на это реагирует, меня не касается. Я делаю то, что считаю нужным для себя", – добавила спортсменка.

Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила
Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

Также Завацкая отмечала, что не считает Алена россиянином. Мол, его корни из Абхазии, которую, по сути, оккупировала РФ. И дома они говорят о войне, которая идет в Украине.

"Конечно, мы часто обсуждаем эту ситуацию. Он так же, как и я, переживает эти трудные времена. Беспокоится, как моя семья, как я. Он общается и с моими родителями, и с бабушкой, у нас нет проблем. делал, я бы не приняла предложение", – отметила Катарина.

Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила
Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

"Конечно, мы говорим об этом, ведь не можем закрывать глаза на реальность сегодняшнего дня. Ален – из Абхазии. Многие говорят: "Русский". Но он не россиянин, он из Абхазии, это маленькая и одновременно большая деталь, о которой почему-то забывают", – подчеркивала Завацкая.

Пара продолжала жить на Лазурном. Казалось, скоро состоится и свадьба, но через полтора года после предложения Катарина сообщила о разрыве отношений с россиянином.

Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила
Ушла от российского жениха: известная украинская теннисистка неожиданно прекратила отношения со спортсменом из Абхазии, которого очень любила

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украинская теннисистка снялась с матча против россиянки, отказавшись играть на турнире в Будапеште.

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