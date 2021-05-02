Украинская теннисистка выиграла турнир в Загребе, разгромив в финале россиянку

Украинская теннисистка Ангелина Калинина выиграла турнир ITF Zagreb Ladies Open с призовым фондом $60 000, который прошел в столице Хорватии.

В финальном матче 24-летняя уроженка Новой Каховки разгромила россиянку Камиллу Рахимову - 6:1, 6:3.

Наша соотечественница значительно превосходила соперницу в скорости и технике, управившись за 71 минуту. Киевлянка трижды подала навылет, не сделав при этом ни одной двойной ошибки. Калинина не проиграла ни одного гейма на своей подаче.

Для Ангелины это стало 10-й победой подряд и вторым подряд выигранным турниром ITF. Этот успех позволит украинке подняться на 28 позиций в рейтинге WTA и занять 137-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) сенсационно уступила швейцарке Жиль Тайкманн (№40) в первом круге турнира серии WTA в Мадриде.