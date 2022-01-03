Первую в году победу украинская теннисистка добыла в Австралии всухую

Лучшие теннисисты планеты начинают подготовку к Открытому чемпионату Австралии и стартуют на более скромных турнирах. Украинка Леся Цуренко в квалификации соревнования в Мельбурне разгромила местную теннисистку Тину Надин Смит – дважды по 6:0. Соперницей нашей спортсменки за выход в основную сетку станет белоруска Александра Саснович.

А вот Дарья Снигур и Даяна Ястремская уступили в двух партиях британке Хэрриет Дарт и нидерландке Лесли Паттинама-Керхове соответственно. Еще две украинки, Ангелина Калинина и Марта Костюк, выступления в Мельбурне начнут сразу с основы.

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А лучшая наша теннисистка (№15 в мировом рейтинге), 26-летняя Элина Свитолина, в ночь на вторник, 4 января, стартует на харде в Аделаиде. Ее соперницей в 1/16 финала будет россиянка Анастасия Гасанова.

Первый в году турнир элитной серии "Большого шлема", Australian Open, пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина одолжила нового тренера у мужа.

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