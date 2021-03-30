Свитолина сделала камбэк и в драматичном стиле вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) сделала камбэк и оформила выход в четвертьфинал турнира серии WTA 1000 в Майами, обыграв чешку Петру Квитову (№10) со счетом 2:1 (2:6, 7:5, 7:5).

Наша соотечественница без шансов проиграла первый сет, уступив сопернице по всем показателям и показав низкий процент первой подачи (33%).

Во второй партии ситуация на корте изменилась. Свитолина стала чаще попадать и больше не ошибалась на "своих" геймах. При счете 5:5 украинка сделала брейк, а затем успешно подала на сет и вернулась в игру.

Решающий отрезок матча начался очень удачно для Элины. Скорее всего, Квитова еще морально не отошла от проигрыша второй партии, поэтому отдала нашей соотечественнице две своих подачи, допустив немалое количество ошибок. Свитолина выигрывала со счетом 3:0 (40:0) и, казалось, уже не отпустит победу, но чешская теннисистка невероятным образом вернулась в игру и сократила отставание – 3:1.

После этого на корте начались настоящие качели, из-за которых предсказать победителя поединка было очень непросто. В самый ответственный момент Элине удалось взять нервы и эмоции под контроль и довести дело до выхода в четвертьфинал.

Статистика приема и очков в матче Квитова - Свитолина WTA

Статистика подач в матче Квитова - Свитолина WTA

В следующем раунде украина встретится с представительницей Латвии Анастасией Севастовой (№57 в рейтинге).

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/16 финала Свитолина в крайне непростом матче одолела россиянку Екатерину Александрову.