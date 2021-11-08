Приятный сюрприз: украинская теннисистка обыграла россиянку в Австрии

Сенсационной победой украинской теннисистки Леси Цуренко завершился матч стартового раунда турнира WTA в австрийском Линце. 32-летняя уроженка Волыни, которая в мировом рейтинге занимает лишь 130-е место, сумела переиграть россиянку Екатерину Александрову в двух сетах – 6:4, 7:6 (7:2).

Спортсменка из Челябинска идет на 30-й позиции в рейтинге WTA, а на турнире в Австрии получила пятый номер посева.

За победу в 1/16 финала Цуренко заработала 3500 евро, тогда как россиянка покидает соревнования с чеком на 2700 евро. Соперницей Леси во втором круге будет бельгийка Алисон ван Эйтванк, которая в первом матче разбила малоизвестную местную теннисистку Синью Краус – 6:1, 6:0.

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К сожалению, сошли с дистанции в Линце две другие украинки. Даяна Ястремская уступила итальянке Жасмин Паолини (4:6, 6:3, 2:6), а Катерина Козлова – китаянке Синью Ванг (6:2, 2:6, 3:6).

Чуть позже свой поединок стартового раунда проведет еще одна наша соотечественница Ангелина Калинина. Она сразится с итальянкой Мартиной Тревизан.

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