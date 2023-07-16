Организаторы Открытого чемпионата Польши по теннису отказались допускать к соревнованию теннисистов из России и Беларуси. На официальном сайте турнира появилось объявление, где атлетам РФ и РБ "настоятелько рекомендуют" не регистрироваться.

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"Учитывая ситуацию в Украине и вооруженную агрессию России на этих территориях, просьба не подавать заявки на LOTTO KOZERKI OPEN ATP Challenger 100 игроков, представляющих такие страны, как Россия и Беларусь. Эти теннисисты не будут допущены ни на турнир, ни в комплекс "Козерки". Мы не гарантируем этим людям места в Академии", - говорится в сообщении.

В 2023 году женский челленджер Kozerki Open пройдет с 7 по 13 августа, а мужской турнир – неделей позже.

В мужском одиночном разряде действующим чемпионом является чех Томаш Махач, а в женском — его соотечественница Катержина Синякова, первая ракетка мира в парном разряде. Матчи состоятся в городке Гродзиск-Мазовецкий.

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