Первая ракетка России отметилась хамской выходкой на престижном турнире в Ухане и поплатилась. Видео

Первая ракетка России Мирра Андреева, седьмая в чемпионской гонке WTA, уступила немке Лауре Зигемунд во втором круге турнира WTA 1000 в Ухане — 7:6 (7:4), 3:6, 3:6. Для 18-летней россиянки это всего второй стартовый вылет сезона.

Матч начался равномерно: Андреева выиграла первый сет в тай-брейке, действуя активно на приеме и на своих подачах. Во втором сете россиянка потеряла инициативу. При счете 2:2 Андреева заметно устала от стиля соперницы и не сдержала свое раздражение.

После очередной неудачи, россиянка сорвалась: крикнула "За*бал этот теннис *бучий". После этого она проиграла две свои подачи и уступила сет 3:6.

В третьей партии Зигемунд продолжила провоцировать россиянку укороченными ударами и выходами к сетке. Андреева несколько раз разозлилась, расплакалась и бросила ракетку, но переломить ход встречи не смогла. Немка спокойно выиграла сет 6:3 и весь матч.

