Лучший теннисист России проиграл 0:6, 0:6 и устроил истерику на супертурнире в Монако. Видео

Российский теннисист Даниил Медведев с треском провалился на старте крупного турнира в Монте-Карло с призовым фондом в 6 миллионов евро. Лучший представитель страны-агрессорки в мировом рейтинге позорно проиграл 90-й ракетке планеты Маттео Берреттини – 0:6, 0:6.

Видео дня

Итальянцу понадобилось лишь 50 минут для того, чтобы сломить сопротивление Медведева. За это время Берреттини ни разу не подла навылет и не допустил двойных ошибок, реализовал шесть из восьми брейкпоинтов, взял все 12 розыгрышей на своей второй подаче.

Лучший теннисист России записал в свой пассив пять двойных ошибок и не смог реализовать ни одного брейк-поинта, потерпев худшее поражение в карьере. Уступая раз за разом, Медведев традиционно для себя не мог совладать с нервами и начинал крушить свою ракетку.

Отметим, что турнир в Монако является одним из самых неудобных для россиянин. Его максимальный результат на грунтовых кортах Монте-Карло – полуфинал 2019 года. Берреттини же в третий раз в карьере пробился в 1/4 финала соревнований.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!