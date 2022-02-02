Лучший теннисист планеты наконец-то согласился на вакцинацию. Названа причина

Первый номер мирового теннисного рейтинга, серб Новак Джокович, решился-таки сделать прививки от коронавируса. На этот шаг ярого антивакцинатора подвигла недавняя победа испанца Рафаэля Надаля на Australian Open – первом в 2022 году турнире серии "Большого шлема".

Об этом пишет английское издание Daily Mail со ссылкой на слова биографа теннисиста Даниэля Мукша. Представляя свою книгу на австрийском телевидении, Мукш анонсировал новости от Новака.

"То, что вы услышите из окружения Джоковича в ближайшее время, так это то, что он сделал прививку. Возможно, этому поспособствовал и финал в Мельбурне. Без сомнения, 21-й титул Рафаэля Надаля влияет на него", – заявил писатель.

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35-летний Надаль стал лидером по победам на турнирах "Большого шлема", на одну "викторию" опередив Джоковича и швейцарца Роджера Федерера. Сербу хотелось бы составить конкуренцию Рафаэлю, а для этого необходимо играть на элитных турнирах. Новака же недавно депортировали из Австралии за неправдивую информацию о заболевании коронавирусом и не дали возможности сыграть в Мельбурне.

Второй в году турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции – начнется в Париже 22 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, антивакцинатор Джокович купил компанию, которая разрабатывает лекарство от ковида.

Недавно теннисисту Джоковичу напомнили правила въезда в Испанию.