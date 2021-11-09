Лучшие теннисистки мира в вечерних нарядах сверкнули в Мексике. Свитолина отказалась

На этой неделе в мексиканском городе Гвадалахара стартует Итоговый чемпионат Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором примут участие сильнейшие спортсменки 2021 года. Традиционно на него приглашают по восемь лучших теннисисток как в личном, так и в парном разряде.

Перед началом турнира девушки провели красочную фотосессию в вечерних туалетах, сообщили на странице WTA в Facebook.

К сожалению, наша прима Элина Свитолина в этом году не попала в ТОП-8, но ее приглашали прилететь в Мексику в качестве запасной. Однако 26-летняя украинка отказалась, отдав предпочтению пребыванию у родителей и бабушки в Одессе. Из-за травмы не прибыла в Гвадалахару лучшая теннисистка планеты австралийка Эшли Барти.

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В итоге на чемпионат собрались: белоруска Арина Соболенко, чешки Барбора Крейчикова и Каролина Плишкова, гречанка Мария Саккари, полячка Ига Швентек, эстонка Анетт Контавейт, испанки Гарбинье Муругуса и Паола Бадоса.

Сфотографировались в центре города и участницы парного турнира.

В одиночном разряде спортсменок разбили на две группы. В квартете с названием "Чичен-Ица" выступят: Соболенко, Саккари, Швентек, Бадоса. В другой когорте, "Теотиуакан", сыграют: Мугуруса, Крейчикова, Плишкова, Контавейт. По две лучшие девушки из каждой группы сразятся в полуфиналах.

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