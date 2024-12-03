'Косплей на Шапокляк'. Шарапова шокировала внешним видом на церемонии Fashion Awards в Лондоне. Фото

Знаменитая российская экс-теннисистка Мария Шарапова стала участницей церемонии Fashion Awards в Лондоне. Пятикратная чемпионка "Больших шлемов" вручила награду в номинации "Новаторство" Ремо Руффини, исполнительному директору бренда Moncler.

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Также на церемонии присутствовала экс-первая ракетка мира Винус Уильямс.

Выбор наряда 37-летней россиянки вызвал шквал критики в сети. Элегантный на первый взгляд комплект – удлиненный жакет с одной застежкой и юбка миди кремового цвета – был встречен неоднозначно.

Шокированные комментаторы посчитали этот образ неудачным и подчеркнули, что он лишь добавил лишней тяжеловесности ее фигуре.

"Юбка просто мрак", – отметил один из пользователей. Другие подхватили волну негодования: "Что за жуткие наряды на них?", "Кто ее так нарядил?". Некоторые выразили сожаление, что Шарапова до сих пор не обратилась за помощью к профессиональному стилисту, утверждая, что ее наряды только акцентируют недостатки. "Жаль, что она продолжает выбирать такие образы. Все из разряда "подчеркнуть то, что надо наоборот маскировать", – пишет еще один комментатор.

Образ вызвал такое недоумение, что один из пользователей даже назвал его "караулом".

19 октября Шарапова украсила обложку 11-го номера модного журнала Numéro Netherlands. Амстердамская франшиза Numér издается с 2019 года. В комментариях болельщики пришли в восторг от снимков, заявив, что их икона тенниса ничуть не постарела.

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