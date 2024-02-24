Каждый должен воевать на своем фронте, – Свитолина про поддержку ВСУ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина дала небольшое интервью BBC, где в частности коснулась того, как важно поддерживать украинских военных. По словам теннисистки, каждый должен делать то, что он хорошо умеет.

Это спорная и для некоторых сбивающая с толку позиция, но Свитолина ее поддерживает.

"Каждый должен воевать на своем фронте. Конечно, главный фронт — это наши солдаты, и мы стараемся поддержать их всем, что у нас есть… деньгами… пытаясь помочь им в борьбе с врагом. Также важно помочь им не потерять дух. Они по-прежнему следят за спортом, читают новости. Для нас это наше единое решение вести эту войну", – заявила Элина.

Напомним, что Свитолина является амбассадором фандрейзинговой платформы UNITED24. В двухлетнюю годовщину полномасштабного вторжения Элина вместе с мировыми звездами шоу-бизнеса, а также Александром Усиком, Андреем Шевченко и Александром Зинченко записали трогательный ролик в поддержку украинцев.

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