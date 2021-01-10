К украинской теннисистке во время матча на корт вышла 2-летняя дочка. Видео

2-летняя дочка Ева украинской теннисистки Катерина Бондаренко стала настоящей звездой телеэфира на турнире WTA-500 Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open, проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

Во время матча второго раунда против 15-й ракетке турнира Онж Жабер из Туниса девочка вышла на корт помахать своей маме.

Отметим, что поддержка родных не помогла 34-летней киевлянке. В первом сете она вела 5:2, но в итоге уступила в трех партиях и прекратила борьбу за трофей.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом турнире продолжают выступать украинки Элина Свитолина и Марта Костюк. Обе теннисистки пробились в четвертьфинал.