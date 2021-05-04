Французская теннисистка-красавица заработала за турнир 2 евро

410-я ракетка мира Сара Чакаревич показала свой заработок за выступление на 25-тысячника ITF в Праге.

23-летняя француженка вылетела в первом круге квалификации и в итоге ее призовые составили 2 евро.

От общей суммы в 45 евро был вычтен налог (6,75) и стартовый взнос (36). В результате осталось 2,25.

"Просто хотела поблагодарить ITF. Хотелось бы мне, чтобы это была шутка. Вот что получаешь, когда проигрываешь 8:10 в третьем сете 291-й ракетке мира. Даже не дали 25 центов.Спасибо ITF за бесплатный кофе", – написала Чакаревич в Twitter, приложив фотографию призовых.

Отметим, что несмотря на посредственные спортивные успехи, Чакаревич пользуется большой популярности в Instagram. На девушку подписано более 22 000 поклонников, которые периодически заваливают ее восторженными комментариями.

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