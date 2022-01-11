'Это страшно': теннисистка Свитолина рассказала Гордону о походе в политику

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась своим взглядом на политику. 26-летняя уроженка Одессы, которая летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, живет в основном в Монако. И много путешествует по миру на турниры.

В комментарии тележурналисту Дмитрию Гордону звезда спорта сказала, что не хочет заниматься политикой. Слова Свитолиной приводит сайт gordonua.

"Нет-нет, я не пойду в политику. Во-первых, я не живу в Украине и не понимаю, что происходит. Даже когда у нас были военные действия, я здесь мало была. Я смотрела новости и общалась со своими друзьями, семьей. Но в Одессе была другая ситуация, они тоже несильно знали, что реально происходит", – объяснила свои взгляды Элина.

Видео дня

"В теннисе я 23 года, и могу вам рассказать вообще все, что знаю. Считаю, что уже могу высказать свое мнение и что здесь у меня есть какая-то мудрость.

В политике нужно иметь очень много лет именно вот этой мудрости, чтобы высказывать свое мнение и чтобы не запутать еще больше людей, которые будут это слышать", – рассуждает спортсменка.

"У меня есть друзья, которые вводят меня в курс, потому что я все-таки украинка и хочу понимать, что происходит. Но очень поверхностно.

Я ничего не высказываю: считаю, что [для этого] ты должен знать что-то изнутри. А я не знаю, что там происходит. И "политика" для меня – немножко страшное слово. Темный лес", – подытожила призерка Олимпийских игр-2020.

Сейчас теннисистка находится в Австралии. Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина проиграла "ноунейму" из Саратова. Старт сезона у украинки получается неудачным.

В то же время Свитолина и Монфис зажигают в TikTok: теннисисты вошли в число лучших в сети.