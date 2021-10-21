Президент Федерации водного поло Александр Свищев: у детского ватерполо – огромный потенциал в Украине

Федерация водного поло Украины определилась с руководящим составом. Кроме президента федерации Александра Свищева, в него вошли трое вице-президентов – Александр Евтушок, Игорь Якушев, Николай Смирнов. Также был создан исполнительный комитет ФВПУ. Помимо Свищева, его членами стали Сергей Поляков, Виталий Лисун.

Кроме того, в ходе очередной выборной конференции федерации, которая состоялась вчера в Каменском, было принято решение о создании двух комитетов: тренерского и судейского. Судейский возглавил Вячеслав Белевцов, руководителем тренерского комитета стал Сергей Рябченко.

Изменения коснулись и структуры контрольно-дисциплинарного комитета, его возглавил Игорь Зинкевич. В состав КДК вошли: Сергей Гончаров, Вячеслав Билевцов, Тимур Шилин, Велерий Завизион.

Видео дня

По словам президента Федерации водного поло Украины Александра Свищева, главная цель нововведений – развитие и популяризация ватерполо в Украине. Для этого в Федерации разработали стратегию, главные приоритеты которой – дети и расширение присутствия в регионах.

"Сегодня было принято решение о том, что все матчи водного поло будут транслироваться онлайн, включая юношеские соревнования – это отличный инструмент популяризации данной спортивной командной игры. В целом же Стратегия развития ватерполо нацелена на развитие детских команд и расширение географии: мы пойдем в регионы. К лету создадим хорошие спортивные лагеря, усилим тренерский состав. Конечно, есть города, где уже имеются и условия, и команды. Одесса, Ужгород, например. Но в большинстве регионов придется начинать с самого начала. Я уверен - у детского водного поло в Украине огромный потенциал", - говорит президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев.