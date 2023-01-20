Срна: мы чувствуем, что боремся не только против России, но и против FIFA

Мировая ассоциация не сделала ничего для спасения украинского футбола.

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Об этом британскому The Guardian рассказал спортивный директор ФК Шахтер (принадлежит Ринату Ахметову) Дарио Срна.

"Весь мир помогает Украине, но FIFA не помогает ее футболу. Это их обязанность, и они ничего не делают", - подчеркнул он. Срна также добавил, что действия FIFA уничтожают украинский футбол.

"Мы не просим денег, которые не являются нашими, мы хотим защитить клуб, который 17 раз играл в групповом этапе Лиги Чемпионов. И неважно мы или другой клуб, это вся страна. Мы хотим, чтобы они защищали украинскую лигу, а чувствуем, будто боремся не только против России, но и против FIFA", - резюмировал Срна.

Ранее Шахтер Ахметова уже обращал внимание на пророссийские действия FIFA. В частности, сразу после начала полномасштабного наступления донецкий клуб требовал исключить россию из организации, но FIFA отказала.

Осенью перед Чемпионатом мира разразился скандал со свободной продажей прав на трансляцию Чемпионата мира по футболу в Катаре российским пропагандистским телеканалам. А уже перед Чемпионатом директор клуба Сергей Палкин обращался к FIFA с требованием не допускать сборную Ирана в турнир из-за фактического участия правительства Ирана в террористических атаках на Украину.