Знаменитый российский боец UFC выиграл титул, устроив рубку в чемпионском бою

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян (16-2) победил американца Кори Сэндхагена (14-4) и завоевал временный титул UFC в легчайшем весе. Со-главный бой на турнире UFC 267 в Абу-Даби завершился единогласным решением судей 49-46, 49-46, 49-46.

28-летний уроженец Дудинки (Красноярский край) построил свой бой тактически грамотно, что и принесло ему успех.

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Ян постоянно прессинговал соперника, но не кидался в рубку раньше времени.

Кори старался драться в высоком темпе, но с середины первого раунда это уже не было для Петра проблемой. Стал работать главный козырь россиянина - холодный расчет и то, что он не отступал от изначальной тактики.

Во втором раунде Ян много пропускал, но демонстрировал больший процент попаданий (58% vs 39%). Ключевой эпизод лучился в третьем отрезке.

Спортсмен из России стал вкладываться в свои удары, и отправил оппонента в нокдаун. Сэндхаген перевел бой в партер, где смог немного прийти в себя.

После этого Кори замедлился, а его соперник выдав работу сериями ударов лишь прибавлял. Ян понял, что слабое место оппонента это панчи слева.

Как только оппонент менял стойку, размашистые удары россиянина сразу прилетали ему в голову.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 марта этого года обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян был дисквалифицирован по итогам боя с Алджамейном Стерлингом (20-3). Россиянин во время боя на шоу UFC 259 нанес американцу запрещенный удар коленом в голову.