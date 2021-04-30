Знаменитая чемпионка показала, что на самом деле под штанами у спортсменок. Фотофакт

Знаменитая австралийская тяжелоатлетка Тиа-Клер Туми, которая в свое время выигрывала "золото" на Играх Содружества-2018, а также трижды побеждала на турнире CrossFit Games, показала, что тоже страдает от целлюлита.

27-летняя спортсменка у себя в Instagram-сторис выложила фотографию в штанах и без, чтобы поддержать девушек, которые комплексуют от "апельсиновой корки".

"Вот, что прячут спортсменки под штанами", – подписала кадр Туми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярная российская фитнес-модель Наталья Зиброва на своем примере продемонстрировала, как в реальности выглядят фитоняшки.

Девушка, которая в Instagram размещает снимки с выпуклыми формами, на самом деле не обладает ничем выдающимся. В сети появились кадры с тренировки спортсменки, где она не встала в удачную позу и не использовала фотошоп.

До этого, знаменитая фитнес-блогер Анна Виктория у которой в Instagram более 1.2 млн подписчиков попыталась доказать, что все "идеальные" спортсменки из соцсетей, на самом деле продукт удачного сочетания позы, ракурса и света.