Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о "тоталитарной слежке" в отношении российских спортсменов. Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян к международным стартам, но при соблюдении определенных условий.

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Среди этих условий: серая форма, никакой российской символики, а также подпись под документом, что спортсмен никак не связан с ВС РФ или другими структурами, задействованными в "СВО".

"Нет никакого разумного объяснения, что атлеты, которые всю свою жизнь посвятили тренировкам и соревнованиям, исповедуют общеолимпийские заповеди, не допускаются по национальному принципу. IWF докатилась до открытой тоталитарной слежки с карательными методами. Хотя на словах все ратуют за свободу, демократию и толерантность", – сказала Захарова на брифинге, вызвав насмешки среди болельщиков.

Дипломата называют "затычкой в каждой бочке" и советуют меньше употреблять алкоголь.

"Комментарии по любому поводу. В каждую бочку затычка. Специалист широкого профиля. Многостаночница", – потешаются россияне.

Юзеры в шоке от лицемерия чиновницы.

"Представитель страны, которая положила х* на все международные нормы, законы и правила, жалуется, что к ним относятся не так, как к остальным. Святая простота", – отмечают болельщики.

Кроме того, Захаровой напоминают, что все описанное ею присутствует на самом деле, но у нее же на родине

"Прямо как в твоей замечательной стране, Машенька", - стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов потребовал от международных спортивных организаций допуска атлетов из РФ к соревнованиям без всяких ограничений. Он назвал балаганом соревнования, на которых представители страны-агрессора могут принимать участие лишь в нейтральном статусе.

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