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"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
10,3 т.
'Затычка'. Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о "тоталитарной слежке" в отношении российских спортсменов. Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила россиян к международным стартам, но при соблюдении определенных условий.

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Среди этих условий: серая форма, никакой российской символики, а также подпись под документом, что спортсмен никак не связан с ВС РФ или другими структурами, задействованными в "СВО".

"Нет никакого разумного объяснения, что атлеты, которые всю свою жизнь посвятили тренировкам и соревнованиям, исповедуют общеолимпийские заповеди, не допускаются по национальному принципу. IWF докатилась до открытой тоталитарной слежки с карательными методами. Хотя на словах все ратуют за свободу, демократию и толерантность", – сказала Захарова на брифинге, вызвав насмешки среди болельщиков.

"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики

Дипломата называют "затычкой в каждой бочке" и советуют меньше употреблять алкоголь.

"Комментарии по любому поводу. В каждую бочку затычка. Специалист широкого профиля. Многостаночница", – потешаются россияне.

"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики
"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики
"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики

Юзеры в шоке от лицемерия чиновницы.

"Представитель страны, которая положила х* на все международные нормы, законы и правила, жалуется, что к ним относятся не так, как к остальным. Святая простота", – отмечают болельщики.

"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики

Кроме того, Захаровой напоминают, что все описанное ею присутствует на самом деле, но у нее же на родине

"Прямо как в твоей замечательной стране, Машенька", - стебутся юзеры.

"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики
"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики
"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики
"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики
"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов потребовал от международных спортивных организаций допуска атлетов из РФ к соревнованиям без всяких ограничений. Он назвал балаганом соревнования, на которых представители страны-агрессора могут принимать участие лишь в нейтральном статусе.

"Затычка". Захарова стала посмешищем после своего наезда на Международную федерацию тяжелой атлетики

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