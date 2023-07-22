За 1 секунду. Боец ММА победил самым быстрым нокаутом в истории. Видео

Боец смешанных единоборств (MMA) Луис Эрнандес (3-0) добыл фантастическую победу на турнире Titan FC 83 промоушена Titan Fighting Championship во Флориде. Левая нога 26-летнего американца врезалась в голову Брайана Топпа (1-5) всего через секунду после начала боя.

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Топп мгновенно потерял сознание, а Эрнандесу удалось нанести еще один удар, прежде чем судья успел остановить встречу.

Многие комментаторы остались недовольны такой скоротечной победой, обвиняя Эрнандеса в жульничестве. На видео видно, что Луис отвлек Брайана, протянув тому руку в явном знаке, что хочет коснуться перчаток в приветствии, принятом среди бойцов.

Этот нокаут официально на пять секунд побил рекорд UFC, установленный в 2019 году Хорхе Масвидалем против Бена Аскрена.

Несмотря на то что многие болельщики в соцсетях возмутились, утверждая, что это неспортивное поведение, Эрнандес не нарушил никаких правил.

"Все парни в комментариях, говорящие о фальшивых касаниях перчатками, никогда раньше не видели боя Луиса Эрнандеса. Чувак начинает каждый бой с одного и того же удара, так что будь готов", – цитирует The Sun одного из экспертов.

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