Юная украинка погибла во время тренировки по санному спорту в Тернополе

Ученица Жолобовской гимназии (Тернопольская область, Кременецкий район) Диана Новосад погибла во время тренировки в селе Млиновцы на территории Кременецкой областной детской спортивной школы по санному спорту, сообщает пресс-служба тернопольской полиции. При спуске по санной трассе там отломился фрагмент деревянной доски, травмировав 15-летнюю спортсменку. Повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

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Это происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии с частью 2 статьи 275 (Нарушения правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений, повлекших за собой гибель людей) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

"Открыто уголовное производство областной полицией. Доступа к делу пока нет, поэтому пока без комментариев", – цитирует Суспильне президента Федерации санного спорта Украины Анатолия Малищика.

"Невозможно словами передать всю боль от потери. Для каждого, кто знал Дианочку, она была хорошей подругой, вежливой, доброй и приветливой девочкой", – говорится в некрологе в Facebook гимназии.

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