Youtube-блогер нокаутировал экс-чемпиона Bellator в 1-м раунде. Видео

Популярный видеоблогер Джейк Пол, на которого в Youtube подписано более 20 млн человек, добыл эффектную победу над бывшим чемпионом Bellator и ONE FC, экс-бойцом смешанных единоборств (MMA) Беном Аскреном.

36-летний Аскрен на шоу Triller Fight Club не смог продержаться против звезды Youtube и одного раунда. На 2-й минуте Полу удался мощный правый боковой, который отправил оппонента в тяжелый нокаут. Судьи остановили поединок.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разгромное поражение от Джейка Пола в выставочном поединке перед боем Майка Тайсона и Роя Джонса потерпел известный американский баскетболист Нейт Робинсон.

36-летний Нейт, который в 2010 году стал первым трёхкратным победителем в истории конкурса по броскам сверху в Национальной баскетбольной ассоциации, закончил бой на канвасе.