'Ёб***я украинка'. Дочь экс-игрока сборной Украины затравили в Варшаве польские одноклассники, а затем исключили из школы, потребовав $139 000

В престижном международном лицее TE Vizja в Варшаве разгорелся скандал из-за травли 15-летней ученицы Дарьи Гладыш, дочери известного экс-волейболиста сборной Украины Юрия Гладыра, который с 2013 года имеет польское гражданство. Девочка стала жертвой психологического насилия со стороны группы польских одноклассников, которые рассылали ей оскорбительные и нецензурные голосовые сообщения, а также унижали ее лично в стенах школы, пишет Przeglad Sportowy.

Видео дня

По данным родителей, травля началась 1 октября после конфликта Дарьи с одной из учениц. После этого группа подростков создала закрытый чат в соцсетях, где девочку систематически оскорбляли, в том числе по национальному признаку и из-за внешности. Часть издевательств была зафиксирована в виде аудиосообщений и скриншотов. В частности ей писали: : "15 людей тебя ненавидят", "открой глаза, с**а", "ёб***я украинка".

Марина Гладыр сразу обратилась к руководству лицея, однако, по ее словам, школа не приняла эффективных мер по защите ее ребенка. Провокаторы не были официально наказаны и не были изолированы от пострадавшей. Более того, когда Марина пришла в школу, то один из учеников и его товарищ позволили себе выкрикивать нецензурные оскорбления уже в ее адрес. После этого семья была вынуждена нанять охранника и адвоката.

В ноябре руководство TE Vizja уведомило семью о расторжении договора и отчислении Дарьи с 31 декабря 2025 года. При этом родители заявили, что задолженность по обучению была использована как формальный повод, а само отчисление они считают юридически необоснованным.

В ответ на требование семьи о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч злотых (~$ 28 000) школа выдвинула встречные финансовые претензии на сумму 500 тысяч злотых (~$ 139 000) за якобы нанесенный ущерб репутации.

После публикации материалов в польских СМИ полиция Варшавы оперативно отреагировала на ситуацию. По словам адвоката семьи, уже начаты первые процессуальные действия с участием несовершеннолетней и ее матери. Расследование продолжается, а в редакции СМИ сообщили, что к ним обратились и другие лица, готовые рассказать о проблемах с безопасностью и реагированием на насилие в этом учебном заведении.

Руководство TE Vizja отказалось комментировать детали дела, сославшись на необходимость защиты персональных данных детей, подтвердив лишь, что школа действует в рамках действующих процедур и стандартов безопасности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!