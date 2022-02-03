Японская сноубордистка получила тяжелую травму на Олимпиаде: 20 минут лежала без движения

Неприятный инцидент произошел в четверг, 3 февраля, на Олимпийских играх в Китае с японской сноубордисткой Риной Йосикой. Во время тренировки в дисциплине слоупстайл Рина неудачно приземлилась, упав на твердое снежное покрытие.

22-летняя спортсменка не смогла сама встать и к ней поспешили тренеры и медики. В течение 20 минут они пытались оказать ей помощь, а Йосика периодически кричала от боли и не могла даже пошевелиться, пишет sportbox.

В итоге Рину эвакуировали на вертолете в больницу. Соревнования для нее завершились еще на стадии тренировок.

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После этого случая некоторые спортсмены на Олимпиаде заговорили, что снежное покрытие здесь – слишком твердое. Причем, жаловались не только сноубордисты, но и лыжники с биатлонистами.

Под вечер 3 февраля появилась информация агентства "Рейтерс", что после оказания помощи китайскими медиками Йосика не будет выступать на Играх в Пекине, а вернется на родину. Подробностей о ее травме пока не сообщают.

Напомним, официальная церемония открытия ХХІV зимних Олимпийских игр пройдет в пятницу, 4 февраля.

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