XSPORT покажет борцовскую квалификацию к Олимпиаде-2022
В четверг, 18 марта в Будапеште стартует олимпийский квалификационный турнир по борьбе. В нем примет участие 280 спортсменов из 35 стран Европы Двое лучших борцов в каждой весовой категории получат право на участие в Играх в Токио-2020.
Все самые интересные бои турнира покажет телеканал XSPORT. Расписание трансляций:
19.03 - 13:50;
20.03 - 01:00;
21.03 - 00:10.
Кроме того, в прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на портале XSPORT.ua, а также на официальном ютуб-канале XSPORT.
Квалификационный европейский турнир станет третьим по счету из серии отборочных соревнований на Олимпиаду.
Борцы, которые финишировали в первой шестерке на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане (Казахстан) и в топ-2 на Панамериканском олимпийском квалификационном турнире, уже заработали свои путевки на Игры.
Таким образом, место на Олимпиаде себе уже гарантировали Ленур Темиров, Жан Беленюк, Александр Хоцяновский, Оксана Ливач и Алла Черкасова.
Сборная Украины отправилась в Будапешт в таком составе:
Мужчины. Вольная борьба
57 кг - Андрей Яценко
65 кг - Василий Шуптар
74 кг - Денис Павлов
86 кг - Мухамед Алиев
97 кг - Магамед Закариев
Женщины
53 кг - Мария Винник
57 кг - Алина Грушина
62 кг - Ирины Коляденко
76 кг - Алла Белинская.
Греко-римская борьба:
67 кг – Артур Политаев
77 кг – Ярослав Фильчаков
97 кг – Александр Шишман
130 кг – Николай Кучмий