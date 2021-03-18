XSPORT покажет борцовскую квалификацию к Олимпиаде-2022

В четверг, 18 марта в Будапеште стартует олимпийский квалификационный турнир по борьбе. В нем примет участие 280 спортсменов из 35 стран Европы Двое лучших борцов в каждой весовой категории получат право на участие в Играх в Токио-2020.

Все самые интересные бои турнира покажет телеканал XSPORT. Расписание трансляций:

19.03 - 13:50;

20.03 - 01:00;

21.03 - 00:10.

Кроме того, в прямом эфире все поединки можно будет посмотреть на портале XSPORT.ua, а также на официальном ютуб-канале XSPORT.

Квалификационный европейский турнир станет третьим по счету из серии отборочных соревнований на Олимпиаду.

Борцы, которые финишировали в первой шестерке на чемпионате мира-2019 в Нур-Султане (Казахстан) и в топ-2 на Панамериканском олимпийском квалификационном турнире, уже заработали свои путевки на Игры.

Таким образом, место на Олимпиаде себе уже гарантировали Ленур Темиров, Жан Беленюк, Александр Хоцяновский, Оксана Ливач и Алла Черкасова.

Сборная Украины отправилась в Будапешт в таком составе:

Мужчины. Вольная борьба

57 кг - Андрей Яценко

65 кг - Василий Шуптар

74 кг - Денис Павлов

86 кг - Мухамед Алиев

97 кг - Магамед Закариев

Женщины

53 кг - Мария Винник

57 кг - Алина Грушина

62 кг - Ирины Коляденко

76 кг - Алла Белинская.

Греко-римская борьба:

67 кг – Артур Политаев

77 кг – Ярослав Фильчаков

97 кг – Александр Шишман

130 кг – Николай Кучмий