'Всем дают подарки, а нас обделили': российский чемпион пожаловался на организацию Паралимпиады

Трехкратный паралимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Вдовин пожаловался на то, что спортсменам из России не подарили смартфоны во время Игр-2024. Спортсмен назвал это "единственным негативным моментом" в отношении представителей страны-агрессорки.

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Об этом Вдовин рассказал в интервью порталу Metaratings.ru. По ело словам, россияне, которые на Паралимпиаде-2024 в Париже выступали под нейтральным флагом и без национальной символики, требовали от организаторов объяснений, а в ответ их назвали неофициальной делегацией.

"Неприятно было, что всем спортсменам дают подарки, а нас по национальному признаку обделили. Мы обращались к официальным представителям этого спонсора Паралимпиады. Нам ответили: вы неофициальная делегация, поэтому вам не положено. В тот момент мы огорчились, но затем подумали: ну, не дали телефоны и ладно. Зато мы выиграли медали. Это был единственный негативный момент на Паралимпийских играх в отношении россиян", – сказал Вдовин.

Отметим, что традиция, по которой участники Олимпийских и Паралимпийских игр получают в подарок телефоны, появилась в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Андрей Вдовин рассказал, как старался избегать общения с украинцами в Паралимпийской деревне в Париже.

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