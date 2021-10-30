Вице-президент Европейской федерации по гребле на лодках 'Дракон': со стороны бизнеса я мог помочь тем людям, которые остались в спорте

В интервью президент Федерации гребли на лодках "Дракон", первый вице-президент Федерации каноэ Украины, вице-президент Европейской федерации гребли на лодках "Дракон" Валерий Моргун рассказал, как ему удалось поднять греблю на лодках "Дракон" в Украине с нуля до ведущих позиций в мире, провести чемпионат мира по этому виду спорта в 2019 году и получить право на проведение еще одного мирового первенства в 2022 году.

- Что отличает греблю на каное и греблю на лодках "Дракон"?

- Нельзя говорить, что их что-то отличает. Это одна семья водных видов спорта. И объединяет их то, что тренировки проходят на воде, на свежем воздухе. У этих видов спорта много общего, поэтому спортсмены, которые занимаются греблей, приходят на одни и те же базы. Они тренируются на одинаковых дистанциях – 200, 500 и 2 000 метров – поэтому нельзя говорить о том, что их различает, нужно говорить, что их объединяет.

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- Что объединяет эти виды спорта?

- Позитив, эмоции и здоровый образ жизни.

- Что еще предстоит поменять в этих направлениях?

- Нельзя говорить о том, что все, что делалось до этого, неправильно. Тут нужно делать что-то, что изменит эти виды спорта в лучшую сторону. Например, в тренировках, в инвентаре, в организации, в соревнованиях, в системе отбора. Тут такой процесс, который не закончится никогда – ни сегодня, ни завтра. Даже через 10 лет будет задаваться вопрос, что нужно изменить.

- Вы закончили спортивную карьеру и ушли в бизнес. Как Вы поняли, что нужны спорту?

- Когда я закончил спортивную карьеру, я не бросил заниматься спортом. Я вел спортивную деятельность тренера. Так что у меня есть 10-летний тренерский опыт и воспитанные мастера спорта. Эти спортсмены являются чемпионами Украины, призерами соревнований.

Уже тогда я понимал, что спорт не дает денег, а мне хотелось немного большего – я занялся бизнесом. Поэтому когда настало время принимать решение, то я выбрал бизнес. Почему? Потому что только со стороны бизнеса я мог помочь тем людям, которые остались в спорте.

- Насколько тяжело объединять спорт и бизнес?

- Это зависит от организации самого человека или компании, в которой ты работаешь. Если ты в бизнесе, но 2 часа в день уделяешь спорту, то будет результат.

- Хватает ли на все Ваши увлечения времени и самое главное денег?

- Конечно, сразу становится вопрос, сколько денег ты готов потратить или, будучи меценатом, подарить той же спортивной школе или людям, которые в этом нуждаются.

Ко мне обращались спортивные школы, которые хотели купить оборудование или спортивную форму. Я не говорил, что нужно бежать и где-то получить эти деньги, я говорил, что если у них есть время, то все будет. Это и их в какой-то степени организовывает, и меня. Я понимаю, что если в бизнесе все идет хорошо, то в следующем месяце я готов выделить деньги на то, чтобы развивался мой любимый вид спорта.

Сейчас наше общество двигается вперед и стало понятно, что тренеры одним спортом не выживут, и часто они занимаются чем-то еще – тем же бизнесом. Конечно, профессионалы должны заниматься своим делом. А если есть люди, которые могут им помочь, то почему нет.

Те люди, которые когда-то занимались спортом, а сейчас ушли в бизнес и как-то помогают, их никто не объединял. И я бы как раз хотел их объединить вокруг спорта, чтобы это была спонсорская помощь, меценатство, помощь в организации соревнований. Это тот процесс, который никогда не должен останавливаться.

- Вы фактически с нуля в Украине начали развивать греблю на лодках "Дракон" и смогли не раз провести серьезные международные соревнования с тысячами участников и на очень высоком уровне. С чего все началось?

- Когда я решил заняться греблей на лодках "Дракон", то в Киеве был всего один клуб, в котором было всего 5 весловальщиков. В общем, когда этот клуб начал развиваться, я захотел его возглавить, потому что я видел, как должны проходить соревнования международного уровня. Я общался со своими друзьями в Германии, в Канаде, в Америке и узнавал, как это работает в мире.

После этого был создан клуб, прописана Федерация, прописан устав клуба и направления, как он должен развиваться. Мы определили, как будет работать система членских взносов. Это был тот опыт, которого у меня еще не было. Но когда клуб начал развиваться, то пришло время больших соревнований.

Я тогда посмотрел на то, как организовывается чемпионат мира, прописал правила проведения подобных соревнований и показал результат.

- После успешного проведения соревнований в Украине Вам и Вашей команде предлагали организовать что-то еще?

- В связи с пандемией мы перенесли чемпионат Европы на будущий год. Плюс в 2022 году у нас запланирован чемпионат мира по гребле на лодках "Дракон" в Тернополе. С 4 по 7 ноября я буду в ICF (международная федерация каное – прим.), где буду подымать вопрос о том, что Украине доверяют проводить международные соревнования. Также у нас будет заседание, посвященное тому, чтобы чемпионат мира в Украине прошел на высоком уровне.

Я уверен, что после проведения чемпионата мира в 2019 году, нам доверяют. Еще 5 лет назад, когда мы только начинали разговаривать с ICF о проведении таких соревнований в Украине, они нам сказали, что у нас нет инфраструктуры. Три года назад мы купили первую стартовую систему в Днепр, два года назад приобрели такую же в Киев, в этому году – в Тернополь.

Но не только стартовая система определяет уровень соревнований. Это инфраструктура – начиная от туалетов и заканчивая трибунами, финишными вышками, катерами, которые сопровождают заезды. Это не только та картинка, которую мы видим. Это еще и квалифицированные судьи, которых мы должны воспитывать в Украине. Эти люди должны знать английский язык. Это все то, чем должна заниматься Федерация и этим я планирую заниматься и в дальнейшем.

- Что для Вас важно, как для руководителя Всеукраинской федерации, а также вице-президента Европейской федерации?

- Важна популяризация спорта. Мы подходим к каждому человеку, который сел в лодку, к каждому нашему спортсмену, как к близкому другу. Мы хотим, чтобы ему понравилось и чтобы он приходил на тренировки снова и снова. Мы боремся за каждого спортсмена, который имеет желание садиться в лодку и пробовать.

На самом деле люди ищут эмоций. Сейчас очень популярный здоровый образ жизни, но спортзал, в котором только тренажеры, не может дать большого разнообразия. А веслование дает те эмоции, которые не даст бассейн, фитнес-зал, жим. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей получали эмоции от гребли и вели здоровый образ жизни.

- Расскажите о Вашей команде?

- У меня очень мощная команда. И я уверен, что если эти люди стоят за мной и я им доверяю, то они меня не подведут. Эта команда каждый день развивается и есть много людей, которые хотят помочь. Для таких, наши двери всегда открыты.