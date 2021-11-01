Забавный спортивный гороскоп на неделю: Ракам пригодится весло, а Весы выходят на танцпол

Первая неделя ноября получится трудовой и загруженной, однако плоды этой работы большинство знаков зодиака увидят уже в ближайшем будущем. А чтобы не пострадало здоровье – занимайтесь спортом. И не только в скучном тренажерном зале.

OBOZREVATEL представляет вам свой вариант гороскопа со спортивными советами.

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)

В первую неделю ноября у вас плотный график, как как сетка трансляций во время Олимпийских игр. Придется много вкалывать и стараться не оставлять хвосты. К тому же не стоит разбрасываться деньгами, если вы не зарабатываете, как Свитолина. Это может пробить дыру в вашем бюджете. Откажитесь от диет, чтобы не навредить своему здоровью. Выбирайте пешие и велопрогулки, не перегружая организм.

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ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)

Есть ли у вас план, мистер Фикс? А Тельцам на этой неделе он очень пригодится. Причем, как в деньгах, так и в любви. И в личной жизни надо быть очень осторожным и не пойти по стопам звезды "ПСЖ" Мауро Икарди, который из-за одного пикантного фото с отдыха был уличен в измене, лишился семьи и может вот-вот вылететь из клуба. А если хотите где-то рискнуть и выпустить пар, то займитесь единоборствами – будь-то каратэ или дзюдо.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)

А кто говорил, что будет легко? Вас ждет очень неоднозначная неделя. И хоть шанс таки получить к выходным заветный трофей или греющие душу призовые велик, не расслабляйтесь. И не нужно думать, что правила не для вас. Иначе рискуете быть изгнанным из команды. Консультируйтесь со специалистами, прежде чем принимать жизненно важные решения. А на досуге поиграйте в теннис или в пейнтбол для укрепления командного духа.

РАК (22 июня – 22 июля)

Вот ваш шанс! На этой неделе вы можете улучшить свою жизнь фактически во всех аспектах и на всех дистанциях, но и вкалывать придется изрядно. Как Роналду, который спит и видит, как догнать Месси по "Золотым мячам". Однако награда на финише того стоит. Это хорошая неделя для здоровья и фитнеса. Ваше тело готово к новым вызовам – плавание, гребля, танцы или просто работа в тренажерке пойдет вам на пользу.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа)

Сколько в вас энергии и агрессии одновременно. Направьте все в мирное русло, если вы, конечно, не собираетесь выходить в ринг или октагон. И карьера пойдет в гору. Вам может улыбнуться неожиданная удача, как Энди Руису, который за две недели до боя получил титульную схватку и вырубил Энтони Джошуа. Но проявите осторожность, никакого экстремального спорта, чтобы оставаться в форме и быть здоровым. Лучший выбор – йога или аквааэробика.

ДЕВА (24 августа – 22 сентября)

Похоже вам светит выгодный контракт или значительное повышение, словно прыжок из УПЛ в английскую Премьер-лигу. Но не форсируйте события. Продолжайте работать и держать планку. А лучше освойте пару-тройку новых навыков. Если вы хорошо бегаете, это не значит, что не нужно уметь драться. Осторожнее со здоровьем и займитесь своей физической формой: бег, футбол с друзьями, кроссфит, но начинайте с малого.

ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)

Запаситесь терпением! Казалось, что вы уже в конце дистанции, которая принесет вам деньги и славу. Но финиш все время переносят. Не нужно опускать руки, и заслуженная награда никуда не денется. Почитайте про шведского стрелка Оскар Свана, который выиграл Олимпиаду уже в 60 лет. Вот это выдержка! И контролируйте чувства, чтобы не оказаться вне игры в важный момент. Сходите на танцы или побегайте в баскетбол.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)

Засиделись на рабочем месте и хотите большего? Дерзайте. Вряд ли у вас получится махнуть из "Николаева" в "Лейкерс", но перспектива повышения есть. Улучшить вашу жизнь и сделать ее более интересной помогут новые знакомства. Возможно, вы всю жизнь искали такого агента или тренера. А, возможно, вам пора познакомиться с вейксерфингом или каноингом. Ну и что, что на улице ноябрь. Когда вас такое останавливало?

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)

Покупайте карту и устройте себе небольшое ралли, только придерживайтесь маршрута. Вам, конечно, предстоит не "Дакар" с бездорожьем и смертельно опасной жарой. Но дороги Украины тоже таят в себе угрозу. Ваша смекалка и интеллект помогут хорошо заработать. Вы там еще не начали покерную карьеру? Или предпочитаете старые добрые шахматы? А чтобы не засиживаться на месте, попробуйте себя в разных видах легкой атлетики.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)

Воу-воу, попридержите коней! Вам не стоит принимать поспешные решение и брать рискованные преграды. Особенно в отношениях с близкими. Иначе вместо оваций получите скандал. Отодвиньте на неделе работу на второй план, всех кубков не соберешь, и уделите время любимым. Вон, как Усик, сходите на соревнования своих детей. Они это оценят. Можно всем вместе освоить гольф или стрельбу из лука.

ВОДОЛЕЙ (20 января – 18 февраля)

Если вы собирались расслабиться – забудьте. Работы у вас будет выше крыше, как у Украины в организации зимней Олимпиады. Поэтому нужен хороший план, чтобы, образно говоря, не доделывать объекты, когда олимпийский огонь уже вносят на стадион. Но с другой стороны – вам ждут знакомства с новыми полезными людьми. Развеяться вам поможет верховая езда или парусный спорт, если не боитесь ноябрьского ветра.

РЫБЫ (19 февраля – 20 марта)

Как бы ехидно это не звучало на пике новой волны ковида, но сейчас прекрасное время для командировок и путешествий. Может, вырветесь на Лигу чемпионов с участием "Шахтера" в Мадрид или в Белград на медальные бои ЧМ-2021 по боксу. А если нет – не расстраивайтесь. Вы преуспеете на работе, в экзаменах и даже можете купить дом. Но рекомендуется избегать тяжелых упражнений. Лучше выбрать пилатес или йогу.

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