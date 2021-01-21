В Москве задержали белорусского бойца MMA, выступавшего против Лукашенко

Белорусского бойца смешанных единоборств (MMA) Алексея Кудина, который участвовал в протестах против незаконно избранного президента Александра Лукашенко, задержали в Москве.

Как сообщается на странице "Свободного объединения спортсменов Беларуси" в Instagram, ему угрожает экстрадиция в Беларусь. Спортсмена обвиняют в оказании сопротивления сотруднику правоохранительных органов.

19 ноября должно было состояться судебное заседание по его делу, однако он на него не явился и был объявлен в розыск. Кудин покинул страну, не предупредив о своих планах даже жену.

Алексей выступает в тяжелой весовой категории. На его счету 25 побед в смешанных единоборствах и 12 поражений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кудина задержали 10 августа 2020 года в ходе протестов в городе Молодечно.

9 августа появились предварительные результаты президентских выборов Беларуси, согласно которым за Лукашенко якобы проголосовали около 80% избирателей. Это возмутило граждан страны, которые массово вышли на улицы с требованием провести повторное голосование. Они столкнулись с жестким сопротивлением со стороны силовиков, которые начали задерживать людей с применением силы.