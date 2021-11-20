В Москве погиб мировой рекордсмен по дрэг-рейсингу. Момент ДТП попал на видео

Президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов погиб в аварии на Кутузовском проспекте в центре Москвы. Ибрагимов был пассажиром BMW M4 Competition, за рулем которого находился Саид Губденской – известный российский блогер.

Автомобиль Губденского на мокрой дороге занесло, он на большой скорости вылетел на встречную полосу где получил боковой удар от Mercedes, после чего его откинуло в Volvo.

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Водителя от удара выбросило на проезжую часть. Смерть наступила мгновенно. Пассажир "бэхи" был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в реанимации.

Момент аварии попал на запись регистратора очевидца. Начало также сняла камера наружного наблюдения.

Ибрагимов в прошлом году победил на чемпионате России по драг-рейсингу (гонки на 402 метра), установив мировой рекорд. Его BMW M4 проехал дистанцию за 10,2 сек.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Василий Белоус погиб в результате ДТП, которое произошло в его родной Молдове. Спортсмену было 33 года.