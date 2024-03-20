В МОК заявили, что 'людям надоела ненависть, агрессия и крайне негативные новости'

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, комментируя ситуацию вокруг Олимпиады-2024, заявил, что в сердцах болельщиков живет желание увидеть что-то положительное, что объединяло бы их и давало надежду в трудные времена. По мнению главы МОК, человечество устало от плохих новостей.

"Людям надоел непрерывный поток негатива, агрессии и крайне плохих новостей, с которыми они сталкиваются каждый день", - заявил Бах на пресс-конференции.

В качестве подтверждения своих слов Бах навел статистику, согласно которой 70% американцев сказали, что собираются следить Олимпиадой.

"Это подтверждается и активностью в социальных сетях наших олимпийских страниц, где только за январь было зафиксировано 790 миллионов взаимодействий", - отметил Бах.

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