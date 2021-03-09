В Англии болельщик выиграл 45 000, поставив 1 фунт с одинаковым прогнозом

В Англии футбольный болельщик выиграл 45 618 фунтов (53 312 евро или 1,7 млн грн), поставив 1 фунт на экспресс из восьми событий, во всех восьми матчах сделав одинаковый прогноз.

Фанат везде указал условие: победа одной из команд в обоих таймах. Ставка уверенно сыграла, лишь в одном случае заставив его владельца поволноваться. "Барселона" забила "Осасуне" во втором тайме лишь на 83-й минуте.

Однако "Лейпциг", "Рединг", "Глазго Рейнджерс", "Норвич", "Халл", "Фейеноорд" и "Порту" свою работу выполнили безукоризненно, озолотив прозорливого любителя футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько лет назад болельщик "Манчестер Сити" проиграл свою жену, поставив на победу "горожан" в матче с "Манчестер Юнайтед".

Фанат "Сити" обещал брату отдать свою супругу на неделю, если подопечные Хосепа Гвардиолы проиграют "красным дьяволам" в 33-м туре АПЛ.