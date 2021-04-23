Усман – Масвидаль 2: прогноз и коэффициенты на чемпионский бой UFC 261

Главным бойцовский событием этого уикенда станет серия боев UFC 261, в рамках которого состоится титульный бой за звание чемпиона в полусреднем весе.

Обладатель пояса Камару Усман встретится с претендентом Хорхе Масвидалем. По оценкам аналитиков Parimatch у чемпиона 78% на победу. Это неудивительно, ведь не так давно Усман побеждал Масвидаля. Это было в июле прошлого года, тогда судьи отдали Камару победу единогласным решением.

Хорхе 36 лет, Камару – 33 (11 мая исполнится 34), но Масвидаль провел гораздо больше боев. У Хорхе было 49 поединков, в которых он одержал 35 побед и еще 14 раз проиграл. Статистика Усмана – 18 побед в 19 боях.

Усман может похвастаться хорошей физической подготовкой и борьбой, но, в последнее время он улучшил свою работу и в стойке. Хотя, иногда все же чувствует себя не совсем уверенно. Хорхе более харизматичный, его бои более яркие, благодаря чему он завоевал немало фанатов. Он сражается до последнего, отлично действует в стойке. Умеет бороться, но это явно не его сильная сторона.

Камару недаром считается главным претендентом на победу, по многим параметрам он превосходит Хорхе. Но, такой боец как Масвидаль обязательно доставит Усману немало проблем и сделает все, чтобы поймать чемпиона. Судьи вряд ли отдадут победу Хорхе, поэтому он будет стараться не доводить бой до этого и попытается выиграть досрочно.