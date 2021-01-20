Украинцы установили рекорд, поднимая гирю в проруби. Видео
Иванофранковские силовики в праздник Крещения Господнего установили рекорд Украины по поднятию гири в ледяной воде.
По правилам необходимо было зайти в воду по пояс и в течение минуты поднимать 16-килограммовый кусок чугуна.
Спортсмены в реке Быстрицы под мостом между Лисцем и Драгомирчанами в рамках акции "Спорт против наркотиков" смогли поднять снаряд в общей сложности 695 раз.
Персональный рекорд установил работник патрульной полиции – 59 повторений за одну минуту.
Среди соревнующихся предполагалась и женская категория с 8-килограммовой гирей, однако согласилась выступать лишь единственная девушка - иванофранкивчанка Инна Хащук. В отсутствие конкуренции организаторы не допустили ее к соревнованиям.
Представители национального реестра рекордов из-за карантина зафиксировали достижение дистанционно.
Кроме того, организаторы наградили тех, кто выполнил упражнение лучше. Общий призовой фонд составил 10 000 гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга капитана "Динамо" Анна Сидорчук нырнула в прорубь и шокировала подписчиков в Instagram.