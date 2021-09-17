Украинский скалолаз выиграл чемпионат мира в Москве: в столице РФ прозвучал наш гимн. Видео

Украинец Даниил Болдырев стал чемпионом мира по лазанию на скорость. Соревнования прошли в Москве.

Как сообщается на официальном сайте Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC), наш соотечественник показал результат 5,80 секунды в квалификации, а затем улучшил его в финале – 5,73 секунды. Это позволило Болдыреву обойти испанца Эрика Ною Кардону (5,95) и завоевать первое место.

Видео дня

После этого на арене в столице России зазвучал гимн Украины в честь победы нашего спортсмена.

Отметим, что Болдырев родился в Донецке и с детства занимался разными видами спорта. Сначала он пошел на гимнастику, а затем пробовал себя в плавании, борьбе, футболе и легкой атлетике, но в итоге выбрал скалолазание.

Первые успехи пришли к нему в 2011 году, когда украинец занял второе и третье места на чемпионате мира среди юниоров. В 2012-м Болдырев дважды установил мировой рекорд: сначала наш соотечественник залез на специальную стенку за 5,93 секунды, а затем завоевал "золото" и превзошел этот результат на этапе Кубка мира в Италии (5,75 сек).

Самым успешным для уроженца Донецка получился 2014 год, в котором он оформил своеобразный хет-трик: победы на чемпионате мира и Кубке мира и новый мировой рекорд (5,60 сек).

После этого в карьере украинца случился временный спад, который закончился еще одним триумфом в Москве. В 2020 году Болдырев завоевал "золото" на чемпионате Европы, прошедшем в столице РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году индонезийская скалолазка Арьес Сусанти побила мировой рекорд и стала звездой интернета.