Украинский боец, воевавший против российских оккупантов, победил в 1-м раунде дебюта в UFC. Видео

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов (29-1) выиграл свой первый бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На арене UFC Apex в Лас-Вегасе в рамках шоу UFC Vegas 112 32-летний уроженец Ирпеня (Киевская область) уверенно разобрался с опытным американцем Нилом Мэгни (31-14).

Видео дня

Старт поединка прошел в осторожном ключе: бойцы обменялись лоукиками и присматривались друг к другу.

Амосов довольно быстро дал понять, что делает ставку на борьбу, попытавшись перевести схватку в партер. Первый тейкдаун Мэгни сумел защитить, однако вторая попытка украинца оказалась успешной.

Оказавшись на канвасе, Амосов не оставил оппоненту шансов. Наш соотечественник постепенно улучшал позицию, контролировал корпус соперника и выжидал момент для решающего действия. После ошибки Мэгни Ярослав вышел на удушающий прием "анаконда", вынудив американского бойца сдаться.

На пресс-конференции после поединка Амосов поблагодарил UFC и поприветствовал промоушен, а также всех бойцов полусреднего дивизиона. По его словам, сейчас для него счастливый момент, но в бою никогда нельзя быть уверенным в исходе, поэтому важно выходить в октагон с желанием побеждать и двигаться к цели шаг за шагом, независимо от того, каким именно способом достигается результат.

Также украинский боец подчеркнул, что у каждого спортсмена есть своя мечта — завоевать чемпионский титул. Он отметил, что для этого необходимо много работать, постоянно тренироваться и подходить к процессу с холодной головой, добавив, что именно таким путем он и собирается идти, стремясь к самым высоким вершинам.

Стоит отметить, что Ярослав Амосов не только профессионально выступает в смешанных единоборствах (ММА), но и является настоящим патриотом Украины. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году, он стал на борьбу с российскими оккупантами.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте этого года Амосов победил американца Кёртиса Миллендера в главном бою турнира Cage Fury Fighting Championships 140, который прошёл в Филадельфии, штат Пенсильвания. Поединок завершился также в первом раунде удушающим приёмом.

