Украинская сборная по киберспорту сыграет на мировом турнире: UESF получила статус партнера на Esports Nations Cup 2026

Федерация киберспорта Украины (UESF) стала официальным партнером первого в истории турнира национальных сборных Esports Nations Cup 2026, который состоится в ноябре 2026 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Украина вошла в число отобранных стран среди более 630 заявок из более чем 150 государств и территорий, поданных в Esports World Cup Foundation (EWCF).

Новый турнир станет наиболее масштабной попыткой перенести формат национальных сборных в киберспорт. Подобные прецеденты уже существовали – в частности World Electronic Sports Games, World Cyber Games и соревнования под эгидой International Esports Federation. В то же время Esports Nations Cup 2026 впервые объединит столь большое количество стран, дисциплин и призовых фондов в рамках одного турнира, фактически выводя формат на новый уровень масштаба.

"Для Украины участие в таком формате означает принципиально новый уровень присутствия в мировом киберспорте: украинские игроки будут выступать не за клубы, а за государство – на одной арене с национальными сборными из более чем 150 стран. Это открывает дополнительные возможности как для профессиональных игроков, так и для развития всей экосистемы киберспорта в стране", – отметил президент UESF Максим Криппа.

Полученный статус National Team Partner означает, что UESF станет официальным представителем Украины на турнире и будет отвечать за формирование национальных сборных, проведение квалификаций и координацию участия игроков. Фактически речь идет об институциональном признании украинского киберспорта на международном уровне и его соответствии глобальным стандартам.

"Это знаковое событие для украинского киберспорта. Мы очень рады этой возможности и сделаем все, чтобы представить сильнейшие составы во всех дисциплинах. Впереди отборы, квалификации и серьезная конкуренция", – заявил CEO UESF Андрей Грищенко, призвав сообщество поддерживать национальную сборную.

В The Esports Foundation подчеркивают, что запуск Esports Nations Cup открывает новый этап развития индустрии. По словам директора по работе с национальными сборными Ганс Ягнов, главная идея турнира – создать понятный путь для игроков представлять свою страну и сформировать национальные команды, за которые будут болеть фанаты по всему миру.