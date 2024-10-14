Украинская команда NAVI победила в гранд-финале турнира IEM Rio-2024 в Counter Strike

Украинская киберспортивная команда Natus Vincere (NAVI) одержала победу в гранд-финале престижного турнира Intel Extreme Masters Rio 2024 по Counter-Strike 2. Поединок завершился со счетом 3:1.

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Соревнования проходили в городе Рио-де-Жанейро в Бразилии в воскресенье, 13 октября. На официальном сайте NAVI отметили, что команда получила за победу $100 тысяч и путевку на турнир IEM Katowice 2025 года.

Соперником NAVI была немецкая организация MOUZ. Турнир проходил в формате Во5 и завершился со счнтом 3:1.

"Рожденные Побеждать выбивают MOUZ и одерживают четвертую победу на tier-1 турнире за год! За это выступление NAVI заработали $100 тысяч. Наш коллектив конкурентно провел групповой этап: ребята были сильнее Imperial и Liquid, однако в финале уступили FURIA (2:0), которые качественно выступали на домашнем турнире", – говорится в сообщении.

Также после победы на IEM Rio 2024 HLTV определили наиболее ценного игрока турнира. Им стал Иван Михай (iM), закончивший соревнование с рейтингом 1.15 и внесший огромный импакт в финале против MOUZ.

"Лучшей картой для Михая стал Inferno против Outsiders, где он набил 1.95 рейтинга. Также стоит отметить высокий уровень игры нашего игрока и в других встречах с Heroic и Imperial", – отметили в пресс-службе коллектива.

В составе Natus Vincere выступают два украинца (Валерий "b1t" Ваховский и Игорь "w0nderful" Жданов), литовец (Юстинас "jL" Лекавичюс), румын (Михай "iM" Иван) и финн (Алекси "Aleksib" Виролайнен). Тренирует команду украинец Андрей "B1ad3" Городенский.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 сентября украинская киберспортивная организация Natus Vincere победила в турнире по Counter-Strike 2 ESL Pro League Season 20. Это был третий крупный трофей за 2024 год.

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