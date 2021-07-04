Украинская гимнастка выборола "бронзу" Кубка мира

Львовская гимнастка Кристина Пограничная завоевала бронзовую медаль на Кубке мира в Минске World Challenge Cup 2021 FIG. Это стало первой наградой нашей сборной на международном уровне в сезоне 2021 года.

В многоборье Пограничная заняла шестое место и квалифицировалась во все четыре финала.

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В финальных упражнениях с лентой 18-летняя спортсменка с результатом 22,250 завоевала бронзовую медаль.

В упражнении с булавами украинская гимнастка остановилась в шаге от пьедестала - с результатом 25,75 балла заняла 4-е место.

За прекрасно выполненное выступление с мячом гимнастка получила 25,3 балла, что позволило есть занять шестое место.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины по художественной гимнастике Влада Никольченко назвала свою зарплату за бронзовую медаль на чемпионате мира 2019 года в Баку.