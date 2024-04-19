Украинская гимнастка тушила крыши после бомб и выиграла для СССР первое 'золото' Олимпиады: уникальная чемпионка в 90-х выбрала Израиль

Первой советской олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике стала украинка еврейского происхождения Мария Гороховская. В 1952 году, когда СССР дебютировали на Играх в Хельсинки, уроженка Евпатории, оказалась первой абсолютной чемпионкой в личном первенстве в истории Олимпиад, а также единственной женщиной, выигравшей сразу семь наград на одних ОИ – две золотые и пять серебряных.

OBOZ.UA вспомнил историю легендарной спортсменки, которая пережила блокаду Ленинграда и уже в зрелом возрасте оставила Союз и переехала на родину своих предков в Израиль. К тому же Гороховская и сегодня остается старейшей из всех абсолютных олимпийских чемпионок, выборов это звание за три месяца до своего 31-летия.

Мария Кондратьевна Гороховская родилась в Евпатории 17 октября 1921 года, где начала заниматься спортом и в результате поступила в Феодосийский техникум физкультуры.

В 1941 году Мария решила продолжить свое образование и поехала поступать в Ленинградский институт физической культуры. Там гимнастка встретила Вторую мировую войну. Днем она работала медсестрой в военном госпитале, а ночи проводила на крышах вместе с пожарными, туша огонь после немецких зажигательных бомб.

Дошло до того, что в состоянии крайнего истощения Гороховскую вывезли в Казахстан и чудом спасли. Но и в Казахстане, едва став на ноги, девушка нашла себе работу в сельском хозяйстве и пропадала там от зари до зари.

К сожалению, отец Марии, Кондратий Мефодьевич, не пережил войну. Во время оккупации немцами Евпатории его расстреляли вместе с другими евреями города. А брат Павел погиб на фронте.

После войны Мария вернулась в Ленинград, где все-таки окончила местный институт физической культуры имени Лесгофта. Параллельно тренировалась на кафедре ЛГИФК и выступала за СК "Буревестник". А затем вернулась в Украину, где до 1954 выступала за харьковский спортивный клуб "Будивельник".

Свой первый чемпионат СССР по спортивной гимнастике Мария выиграла в 1948 году в возрасте 27 лет. И впоследствии еще 10 раз поднималась на пьедестал всесоюзных соревнований, при этом дважды – в абсолютном первенстве.

Когда Союз впервые заявился на Олимпийские игры, Марии Гороховской было уже 30, однако советская сборная могла многое потерять без такой спортсменки. В 1952 году крымчанка поехала в Финляндию и стала звездой гимнастических соревнований.

В Хельсинки впервые в истории олимпийских турниров по гимнастике разыгрывался титул абсолютной чемпионки. В соревнованиях на всех четырех индивидуальных снарядах Гороховская финишировала второй, но стабильность позволило ей опередить другую украинку, Нину Бочарову, и выиграть золотую медаль. Также Мария стала чемпионкой Олимпийских игр в командных соревнованиях.

До 2021 года со своими 7 наградами Хельсинки-1952 Гороховская оставалась обладательницей наибольшего количества медалей, завоеванных женщиной на одной Олимпиаде. А в Токио ее достижение удалось повторить австралийке Эмме Маккеон.

Выступив еще на чемпионате мира в 1954 году, где удалось выиграть завоевав "золото" в командном первенстве и "бронзу" в вольных упражнениях, Гороховская завершила карьеру спортсменки. Но осталась в гимнастке и стала стала судьей.

В 70-х Гороховская вернулась в родную Евпаторию. В Крыму она работала там детским тренером и преподавала в Евпаторийском техникуме физкультуры. Дочь Галина пошла по стопам своей мамы в гимнастику и хоть не добилась таких титулов, получила звание мастера спорта.

В 1990 году уже в возрасте 68 лет Гороховская эмигрировала в Израиль, где дружила и общалась со своей бывшей соперницей, венгерской гимнасткой Агнеш Келети. В 90-х обе олимпийские чемпионки работали с детьми в гимнастическом центре, хотя им было далеко за 70. А затем их имена включили в Международный еврейский спортивный зал славы.

До самой своей смерти в июле 2001 года Гороховская продолжала тренировать детей. А в декабре 2019-го в Харькове в память о великой гимнастке открыли мемориальную доску.

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