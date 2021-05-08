Украинская дзюдоистка завоевала медаль на турнире в Казани, одолев двух россиянок
Украинская дзюдоистка Анастасия Турчин стала бронзовой призеркой в весе до 78 кг на турнире серии Grand Slam, который с 5 по 7 мая прошел в Казани.
26-летняя ривнянка на пути к медали победила Карен Стевенсон из Нидерландов и хозяйку соревнований Антонину Шмелеву.
Полуфинальная встреча с еще одной представительницей Нидерландов Наташей Аусмой завершилась поражением, однако в утешительном финале Анастасия победила иппоном бронзовую призерку чемпионата мира Александру Бабинцеву.
Турчин является трехкратной чемпионкой Европы (2013, 2014, 2016) и двукратной чемпионкой Украины (2015, 2016).
Родилась в семье бразильца и украинки (отец живёт во Франции, мать в Испании). Имеет воинское звание младший сержант и работает спортсменом-инструктором спортивной команды спортивного клуба Национальной гвардии Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская дзюдоистка Дарья Белодед завоевала "серебро" чемпионата Европы, который проходил в столице Португалии Лиссабоне.