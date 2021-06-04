Украинка завоевала "золото" чемпионата Европы по гребле

Украинка Людмила Лузан заняла первое место на чемпионате Европы по гребле, который в эти дни проходит в польском Познане. Она завоевала "золото" в одиночном каноэ на дистанции 500 метров.

Об этом сообщается на официальной странице Национальной олимпийского комитета (НОК) Украины в Twitter. В организации также поздравили с этой наградой тренера нашей соотечественницы Юрия Чебана, который является двукратным чемпионом Олимпиады (в 2012 и 2016 годах).

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Лузан без видимых проблем опередила соперниц, оторвавшись от ближайшей преследовательницы на 6 секунд. Ранее на чемпионате Европы ее лучшим достижением была "бронза" в 2018 году. В 2019-м она принимала участие в ЧЕ в возрастной категории до 23 лет. Тогда она взяла "золото" и "серебро" в заездах на 500 и 200 метров, соответственно.

После этого другие наши соотечественники Виталий Вергелес и Андрей Рыбачок завоевали бронзовые медали в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Они отстали от россиян, ставших победителями гонки, на 0,3 секунды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Людмила Бабак выиграла чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ на марафонские дистанции.