Украинка Александра Яковенко завоевала две медали на ЧЕ по бразильскому джиу-джитсу

Синий пояс Александра Яковенко – одна из самых ярких представительниц бразильского джиу-джитсу в Украине. В свои 16 лет Александра является чемпионкой мира, многократной победительницей чемпионатов Украины и амбассадоркой украинской Лиги TMS.

20 февраля Александра представляла свою страну на чемпионате Европы самой престижной федерации IBJJF. Девушка провела два поединка и одержала в них досрочные победы, завоевав золото в категории "юниоры / синие пояса". После этого Александра заявилась в абсолютный дивизион, где ее ждали более тяжёлые соперницы и забрала бронзовую медаль.

"Когда я только начала выступать, я смотрела, как борются юниоры на чемпионате Европы IBJJF. И очень ждала возраста, когда тоже смогу здесь выступить. В категорию "юниоры" я попала в прошлом году, но из-за пандемии чемпионат был отменен. И в этом году, наконец-то, моя мечта сбылась".