Украинец стал 3-м на Гран-при по конкуру

Этот уикенд богат хорошими новостями от украинских всадников. Украинец Александр Продан на вороном жеребце Менимейкер в жесткой конкуренции среди 60 всадников ведущих стран мира занял 3-е место в Гран-при Люммен Бельгия по конкуру.

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"План был таким: Манимейкер должен был пройти квалификацию на 145 и Гран-при. На квалификации он сделал один повал, что достаточно неплохо. Для достижения качественного результата я с самого начала настраивался на позитив, проводил правильную разминку для Манимейкера. Никакого волнения – чистый ум и соблюдение плана, который был выполнен на 90%. Потому что имею результат – 3-е место. В целом, Манимейкер стал более стабильным, мы стали лучше понимать друг друга, поэтому я доволен полученным результатом", – прокомментировал свой успех Александр.

Кроме того, 20 мая в Будапеште Алиса Данилова заняла 3-е место в этапе Кубка Мира с результатом 0/0 штрафных очков. Соревнования квалификационные к Олимпийским Играм в Париже и Ччемпионату Европы в Милане в этом году.

Ранее в Италии 27 апреля стартовала серия Кубка Наций по конкуру Longines EEF SERIES. В соревнованиях приняла участие украинская команда в составе Алисы Даниловой, Николая Пилипейко, Анастасии Бондаревой и Александра Продана. С результатом 16 штрафных очков наша команда заняла 8 место и заняла 3-ю позицию в общей классификации региональной группы Юг.